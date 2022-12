Torcedor tatuou o nome de Lionel Messi na testa - Reprodução

Publicado 23/12/2022 18:01

Argentina - Após o título da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi foi homenageado em tatuagens por torcedores de todo o planeta. No entanto, um destes fãs conseguiu superar os demais. Em vídeo publicado pelo estúdio de tatuagem "AlleTattoo", é possível ver um torcedor escrevendo o nome do camisa 30 do PSG em sua testa.

Além do nome do craque argentino, o fã eternizou a palavra "D10S" (Deus, em espanhol, mas com alusão ao número 10 ao invés das letras "I" e "O") e três estrelas (em referência ao tricampeonato mundial da seleção argentina) em suas bochechas.

A Argentina venceu a Copa do Mundo do Catar após vencer a França nos pênaltis. Lionel Messi foi o artilheiro da seleção sul-americana, e acabou sendo eleito o craque do campeonato. Este foi o terceiro título mundial dos Hermanos, que também venceram em 1978 e 1986.