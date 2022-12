João Felix deve deixar o Atlético de Madrid em janeiro - Glyn KIRK / AFP

Publicado 23/12/2022 18:22

O ciclo de João Félix no Atlético de Madrid parece estar cada vez mais próximo do fim. O jovem português está sendo disputado por Arsenal e Manchester United, e o clube espanhol já admite a possibilidade de ceder o atacante por empréstimo até o fim da temporada. A informação é do "Mirror".

Para isso, no entanto, os 'Colchoneros' fazem certas exigências a serem cumpridas pelos interessados. O clube pede uma taxa de 8 milhões de euros pelo empréstimo, pagamento integral dos salários, que custam cerca de 18 milhões de euros por temporada, além de não ter uma opção de compra ao final do vínculo.

A saída de João Félix está cada vez mais próxima depois que o jovem português teve uma acalorada discussão com o treinador Diego Simeone, com ambos rompendo relações. A ideia é que o atacante entendeu que não terá as chances que quer sob o comando do argentino e quer buscar novos ares. Financeiramente, a saída de Félix também será um alívio aos cofres do clube por conta de seu alto salário.

Aos 23 anos de idade, João Félix surgiu como uma grande promessa no Benfica e foi contratado por 126 milhões de euros (R$694 milhões). No entanto, nunca conseguiu ser titular absoluto com Simeone. Na atual temporada, marcou apenas quatro gols em 18 partidas pelo clube espanhol.