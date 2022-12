Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 18:13

Rio - O Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, será velado na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro, na Vila Belmiro, estádio do Santos, a partir das 10h. A despedida do Rei do Futebol será aberta ao público por 24 horas. Ídolo do Santos e da seleção brasileira, o ex-jogador morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon.

Antes mesmo da morte do Atleta do Século, que aconteceu nesta quinta-feira, o Peixe já havia iniciado o planejamento para o velório do Rei, a pedido de familiares de Pelé. Haverá uma tenda no centro do gramado da Vila Belmiro para receber o caixão com o corpo do Pelé. O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, local onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos e com visão para a Vila Belmiro.



Antes do enterro, haverá um cortejo pelas ruas de Santos.

O funeral de Pelé será semelhante ao realizado para a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Os fãs que quiserem se despedir poderão percorrer um caminho a partir dos portões 1 e 2 do estádio e passarão ao lado de uma tenda que receberá o caixão do ex-jogador. Não será possível parar de caminhar nem se aproximar muito do caixão. Apenas familiares e autoridades terão acesso à tenda central.



Após o término do funeral, o corpo de Pelé vai percorrer as ruas de Santos, passando inclusive à frente da casa de sua mãe, Celeste Arantes, antes de finalmente ser sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares.



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.





Com uma carreira incomparável, Pelé escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida. Ídolo do Santos e seleção brasileira, Pelé marcou 1283 gols e foi o único homem a conquistar três Copas do Mundo como jogador.