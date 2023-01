Pai de Neymar compareceu ao velório de Pelé - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 02/01/2023 13:44

São Paulo - Neymar não pôde comparecer ao velório de Pelé, nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos. O craque brasileiro não foi liberado pelo Paris Saint-Germain e teve que permanecer em Paris, na França. Em razão disso, o atacante enviou o pai no seu lugar. Na chegada a cerimônia, o pai do jogador falou sobre a relação da família com o Rei do futebol e ressaltou a sua importância.

"É um momento triste para a família e para todos nós brasileiros. Temos que apoiar a família e nos apoiar porque perdemos muito. Ele inspirou tanta gente, fez tanto para esse esporte e para a gente chegar até aqui. Pelé inspirou gerações e sempre foi referência", disse o pai de Neymar.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro e faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos, causado por um câncer no cólon.

"É um sentimento de muita tristeza. Por isso meu filho pediu que eu estivesse aqui no lugar dele para trazer apoio para a família. Sabemos como é ruim perder alguém. Não perdemos apenas o atleta Pelé, perdemos a pessoa Edson. Isso nos deixa muito triste", completou o pai de Neymar.

O velório de Pelé começou às 10h (de Brasília) desta segunda-feira e terá duração de 24 horas. A cerimônia é aberta ao público e recebeu a presença de diversas autoridades como os presidentes da Fifa, Conmebol e CBF, além do governador de São Paulo e ex-jogadores do Santos. O enterro acontecerá na terça (3).

O Rei do futebol deixou sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.