Pelé, Coutinho e Pepe fizeram história com a camisa do Santos - Reprodução

Publicado 02/01/2023 13:28

Santos - Um dos grandes parceiros de Pelé em sua carreira, Pepe não comparecerá ao velório do amigo, que se iniciou na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro. Nas redes sociais, Rafael, Gisa, Clô e Pepinho Macia, filhos do ídolo santista, de 87 anos, disseram que optaram que o pai não fosse se despedir do Rei para preservar sua saúde emocional.

"Para os que aguardam a presença de nosso pai hoje, no velório, estamos no interior, na cidade de Socorro, onde temos uma chácara e passamos o Réveillon e as férias de janeiro. Preferimos manter ele aqui, local de total tranquilidade, para que não enfrente novamente a estrada para Santos, pois chegamos há poucos dias. Mas, principalmente, blindar ele deste ritual de despedida do Rei, na Vila Belmiro. Eternizar os momentos felizes que tiveram neste estádio, aos 87 anos, é uma decisão de nossa família para cuidar de sua saúde emocional", escreveu a família no Instagram.



Juntos, Pelé e Pepe lideraram o Santos nas conquistas do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, em 1962 e 1963. Ao longo de sua vida, Pepe sempre se classificou como "o maior artilheiro humano da história do Santos", com 405 gols. A liderança é de Pelé, que marcou 1.091 vezes pelo Peixe.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, após lutar contra um câncer de cólon. Ele estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein. O corpo do Rei chegou nesta madrugada para ser velado na Vila Belmiro, onde ficará até às 10h de terça. Em seguida, seguirá em cortejo pelas ruas de Santos até o Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde o ex-jogador será enterrado.