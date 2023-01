Um dos melhores amigos de Pelé, o ex-jogador Manoel Maria com a esposa do Rei do Futebol, Márcia Aoki - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 02/01/2023 13:13

Ex-companheiros do famoso Santos da década de 60 estiveram presentes no velório de Pelé, nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, para prestar as últimas homenagens ao amigo. Até o início da tarde, nomes como Clodoaldo, Aguinaldo e Manoel Maria foram até o caixão para se despedir, e fizeram uma oração junto ao filho do Rei, Edinho.



Entre os mais emocionados estava Manoel Maria, um dos melhores amigos de Pelé. Ele chorou bastante e precisou ser consolado por Edinho. Mais cedo, o ex-jogador, que chegou ao Santos em 1968, falou com a imprensa.



"Sentimento de ter perdido um irmão. Uma convivência de 54 anos. Eu sinto bastante. Esses dias todinhos, quando o vejo dar entrevista, eu me emociono. Tenho de assimilar isso. Sei que vai passar. Ele sempre será eterno dentro do meu peito, o Edson. Pelé será eterno para o Mundo", disse.



O ex-goleiro Aguinaldo, que foi titular no jogo do milésimo gol do Rei do Futebol, em 1969 contra o Vasco no Maracanã, exaltou o ex-companheiro de Santos.



"Com o Pelé, a gente sempre entrava em campo ganhando. O futebol mudou depois que surgiu Pelé. O pessoal faz comparações, mas nao precisa. Pelé é Pelé. Não tem nem vai ter outro. Dei a volta com ele no ombro no Maracanã. Isso ficou marcado. Nunca vou esquecer", disse.



Clodoaldo pediu uma série de homenagens. Além de

. Além de querer o fim do mistério com a abertura da caixa com um objeto que Pelé deixou em seu armário no vestiário no último jogo pelo Santos, em 1974, ele também se mostrou favorável à aposentadoria da camisa 10 do clube.

"É uma coisa grandiosa, não é simplesmente tirar a camisa e guardar. (O Santos) precisa fazer um projeto grandioso. É preciso que as pessoas que vão cuidar disso tenham capacidade e a grandeza de fazer bem feito, algo para ficar na história do mundo do futebol, de acompanhar e ver como exemplo", disse.

Ex-jogadores do Santos, mas que não tiveram a honra de jogar com Pelé, como Serginho Chulapa, maior goleador do clube após o Rei do Futebol, e Zé Roberto, também marcaram presença no velório de Pelé.