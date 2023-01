Daley Blind assinando seu contrato com o Bayern de Munique - Divulgação/FC Bayern

Daley Blind assinando seu contrato com o Bayern de MuniqueDivulgação/FC Bayern

Publicado 05/01/2023 18:33



O Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quinta-feira (05) a contratação do lateral-esquerdo Daley Blind, de 32 anos, até o final da temporada. O jogador rescindiu seu contrato com o Ajax e acertou com o clube alemão até o meio do ano.

A contratação do experiente jogador acontece como um movimento de urgência da diretoria alemã. O francês Lucas Hernandez, titular da lateral-esquerda, sofreu lesão durante a Copa do Mundo e está fora da temporada. Por isso, Blind, que foi titular durante a campanha da Holanda na competição, recebeu a aprovação e foi contratado.

"Estamos muito satisfeitos que o Daley se junte à equipe. É um jogador versátil, capaz de jogar na esquerda ou no centro. Tem uma enorme experiência internacional e é um líder. Tenho a certeza que irá nos ajudar", afirmou Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern.

Revelado pelo Ajax, Daley Blind teve marcante passagem pelo Manchester United durante quatro temporadas até retornar ao clube que o projetou ao futebol em 2018. Na atual temporada, Blind disputou 19 partidas e anotou duas assistências pelo clube holandês.