Pelé fez história com a camisa 10 do SantosDivulgação/Santos F.C.

Publicado 05/01/2023 17:45

O Conselho de Ministros de Guiné-Bissau decidiu nesta quinta-feira (5) que o estádio da cidade de Bafatá, a segunda maior do país africano, terá o nome de Pelé.



O local é utilizado pelo Sporting Clube de Bafatá, clube fundado em 1937 e regularmente disputa a primeira divisão do país. O nome anterior era Estádio da Rocha.



"Como forma de reconhecimento público ao status de Rei do Futebol Mundial, que lhe é conferido, o Conselho de Ministros decidiu nomear o estádio regional de Bafatá como 'Estádio Pelé', em resposta ao apelo do presidente da Fifa", diz o comunicado do governo.

Outras homenagens a Pelé



Cabo Verde foi o primeiro a aderir a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de dar o nome do Rei do Futebol a um estádio. Um dos principais palcos de futebol do país africano, o Nacional, passará a se chamar Estádio Pelé.

, Gianni Infantino, de dar o nome do Rei do Futebol a um estádio. Um dos principais palcos de futebol do país africano, o Nacional, passará a se chamar Estádio Pelé.

na Colômbia, o governador do departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga,

Já, o governador do departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunciou que o estádio da cidade Villavicencio passará a se chamar Rei Pelé.

Infantino, presente no velório de Rei do Futebol na segunda-feira (2), afirmou que pediria a todos os membros da Fifa que dessem a um estádio o nome de Pelé.



Seria a forma de homenagear o melhor jogador de todos os tempos, que morreu na quinta-feira, 29 de dezembro.