Al Nassr terá que cortar um estrangeiro do elenco para inscrever Cristiano RonaldoAFP

Publicado 05/01/2023 16:23

O Al Nassr terá que resolver outro problema para ter Cristiano Ronaldo à disposição. Além de esperar que o craque português cumpra dois jogos de suspensão , o clube saudita terá que cortar um estrangeiro do elenco para poder inscrever o novo reforço. A informação é da agência de notícias AFP.

"O Al Nassr ainda não o inscreveu porque não há vaga para jogador estrangeiro. Um jogador estrangeiro deve sair para que (Cristiano) Ronaldo seja inscrito, seja por transferência ou rescisão contratual por mútuo consentimento", disse um dirigente do clube à agência AFP.

A Associação de Futebol da Arábia Saudita permite a inscrição de oito estrangeiros, mas apenas sete podem ser relacionados para uma partida. A partir da próxima temporada, os oito poderão ser relacionados. O meia uzbeque Jalaluddin Masharipov é o mais cotado para sair e liberar espaço para Cristiano Ronaldo.

O atraso na inscrição também adia por mais tempo a estreia de Cristiano Ronaldo. O craque português sofreu uma suspensão de dois jogos em novembro, pela Associação de Futebol Inglesa (FA), por causa de um ato de indisciplina com um torcedor do Everton, em abril.

A punição para Cristiano Ronaldo ocorreu no final de novembro, quando ele estava com Portugal na Copa do Mundo. Na época, ele ainda possuía contrato com o Manchester United. Segundo o regulamento da Fifa, ele deve cumprir a suspensão mesmo com a transferência para outro país.

O Al Nassr é o líder do Campeonato Saudita. O clube entra em campo nesta sexta-feira (6), às 12h (de Brasília), contra o Al Tai, em Riade. O jogo seria realizado nesta quinta, mas foi adiado por 24 horas por conta das fortes chuvas que afetaram a cidade e o estádio da partida.