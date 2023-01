Alex Sandro teve lesão no quadril durante a Copa do Mundo - Fabrice COFFRINI / AFP

Publicado 05/01/2023 16:17

Em busca de uma extensa reformulação no elenco, a Juventus está avaliando a situação de jogadores com idade mais avançada. Um deles é o brasileiro Alex Sandro, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira, que tem contrato até julho de 2023. Aos 31 anos, o jogador não deve ter seu vínculo renovado pelo clube italiano, segundo o "UOL".

Após o aviso da diretoria italiana ter sido feito ao staff do jogador nos bastidores, o lateral-esquerdo ainda não recebeu nenhuma proposta concreta para o seu futuro. No entanto, sondagens de clubes da Itália, Turquia e do Brasil chegaram nas últimas semanas.

A provável saída de Alex Sandro da 'Velha Senhora' encerra um ciclo de oito anos com a camisa da Juventus. Contratado em 2015, ele chegou do Porto após se destacar na liga portuguesa em quatro temporadas. No Brasil, o jogador atuou no Athletico Paranaense, onde foi revelado, e no Santos, onde se destacou na geração de Neymar e companhia.

Alex Sandro esteve na delegação do treinador Tite nos últimos anos e foi convocado nas últimas duas Copas do Mundo. Titular em 2022, o jogador acabou sofrendo uma lesão no quadril contra a Suíça, na fase de grupos, e perdeu a vaga. Ele retornou apenas nas quartas de final contra a Croácia, mas entrou durante a prorrogação e jogou por 14 minutos na eliminação brasileira.

Titular na Juventus, Alex Sandro disputou 40 jogos durante a temporada sob o comando do treinador Massimiliano Allegri, anotando dois gols até então.