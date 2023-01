Benoit Badiashile assina com o Chelsea até 2030 - Chelsea FC/Divulgação

Publicado 05/01/2023 16:03

Depois de semanas de intensas negociações, o Chelsea, enfim, anunciou a contratação do promissor zagueiro Benoit Badiashile, um dos mais badalados defensores do futebol europeu na atualidade. A oficialização do negócio foi feita nesta quinta-feira (5).

O zagueiro foi contratado junto ao Monaco por cerca de 35 milhões de libras (R$ 222 milhões) e assinou contrato com o clube inglês por sete anos e meio, válido até julho de 2030. A contratação de Benoit era considerada como prioridade nos bastidores do clube londrino.

"Eu estou muito feliz por estar aqui no Chelsea. Estou muito animado por começar a jogar nesse clube. Mal posso esperar por ver os torcedores e começar a jogar na melhor liga do mundo", afirmou Benoit.

Titular absoluto do Monaco na Ligue 1, Benoit Badiashile é considerado um dos melhores defensores canhotos do futebol europeu e atraiu interesse de diversos clubes do continente. No entanto, o Chelsea sempre foi o favorito na corrida pelo jogador.