Publicado 05/01/2023 14:50 | Atualizado 05/01/2023 15:58

Rio - O apresentador e ex-jogador Neto usou o programa 'Donos da Bola' para criticar o Flamengo e declarar torcida ao Vasco no Campeonato Carioca. O ex-atleta do Corinthians criticou o Rubro-Negro por conta da saída do técnico Dorival Junior e classificou o futebol como 'sujo'.

"O futebol é sujo. desonesto. Você acha que as pessoas são boas, mas elas são ruins. Dorival Junior, o que o Flamengo fez com ele é inadmissível. Eu torço contra o Flamengo. A Band vai fazer o Campeonato Carioca, e eu vou torcer para o Vasco", comentou Neto.



Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022, Dorival Junior deixou o Rubro-Negro no fim do ano. Dias depois, o Rubro-Negro acertou a contratação do português Vitor Pereira, que havia deixado o Corinthians ao fim da temporada 2022.

O Campeonato Carioca começa no dia 12 de janeiro, com a partida entre Flamengo e Audax. O Vasco estreia dois dias depois, contra o Madureira, no mesmo dia da partida entre Fluminense e Resende. O Botafogo é o último dos grandes a estrear, contra o Audax.