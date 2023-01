Gustavo Scarpa fez a sua estreia em jogo oficial pelo Nottingham Forest - Divulgação/Gustavo Scarpa

Publicado 05/01/2023 17:13

O meia Gustavo Scarpa, enfim, estreou pelo Nottingham Forest no Campeonato Inglês. O ex-jogador do Palmeiras e Fluminense entrou em campo durante o segundo tempo da partida contra o Southampton, na última quarta-feira (4), fora de casa. E ele foi pé quente: o Forest venceu por 1 a 0 e saiu da zona do rebaixamento.

Gustavo Scarpa entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do camisa 10 Morgan Gibbs-White. O brasileiro recebeu elogios, principalmente por seus passes longos. Após o jogo de estreia, o meia comemorou a realização de um sonho e destacou a vitória do Nottingham Forest.

"Pelo menos uns 15 anos sonhando com esse momento. Deus é bom demais. Estreando na Premier League com vitória", publicou o jogador.

Foi a primeira vitória do Nottingham Forest como visitante e apenas a quarta no Campeonato Inglês. O time subiu para o 15º lugar, com 17 pontos, e deixou a zona de rebaixamento. O Forest volta a campo no próximo sábado (7), contra o Blackpool, pela Copa da Inglaterra.