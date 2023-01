Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 16:45

Rio - O ator americano Jamie Foxx segue tendo o seu nome envolvido com o mundo do futebol. Após confirmar nas redes sociais ser fã de Neymar e receber uma camiseta autografada pelo ídolo, agora, ele está sendo apontado como novo affair da modelo croata Ivana Knoll, eleita musa da última edição da Copa do Mundo.

fotogaleria

Aproveitando a vida nos EUA, a modelo, que atingiu recentemente 3,5 milhões de seguidores no Instagram, passou o Ano Novo e desfrutou um jantar com o ator e músico.

A dupla curtiu a virada em Miami e, nas redes sociais, ela mostrou aos seguidores do Instagram um vídeo aproveitando uma refeição com o ator, que é conhecido principalmente por atuar como Ray Charles no musical "Ray" (papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator) e como Django, no filme "Django Livre".



Modelo e influenciadora, Ivana fez sucesso no Catar. Antes, foi eleita a musa da Croácia nas Copas de 2014 e 2018. Tanto na edição do Brasil quanto na seguinte, na Rússia, ela ficou marcada por seus looks sexy nas arquibancadas dos estádios.