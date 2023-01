Fábio disputará sua segunda temporada pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/01/2023 17:58

Rio - Um ano após sair do Cruzeiro e acertar com o Fluminense, Fábio ainda aguarda a definição judicial sobre a dívida de R$ 20 milhões que tem direito a receber. O goleiro, de 42 anos, aceitou a se adequar ao plano de recuperação judicial, mas o processo está travado desde o início de dezembro do ano passado.

Fábio está listado como "contingências CNRD" na lista de credores do Cruzeiro. No fim do ano passado, o goleiro aceitou se adequar ao plano de recuperação judicial do clube, mas uma liminar conseguida por um grupo de credores, informando eventuais irregularidades no processo, travou o processo.

O Cruzeiro realizará uma assembleia com credores para apresentar o plano para quitação dos débitos por meio da Recuperação Judicial. O plano é dividido em três classes, seguindo determinações da lei vigente. Segundo o "ge", a expectativa é que o processo seja destravado com a retomada do judiciário.

Fábio deixou o Cruzeiro no início do ano passado após não entrar em acordo pela renovação contratual. A nova gestão do clube na época ofereceu apenas três meses de contrato, mas a oferta foi rejeitada pelo jogador - que queria, pelo menos, um ano, e estava disposto a reduzir o salário.

No Cruzeiro, Fábio disputou 976 jogos e é o atleta com mais partidas disputadas pelo clube. Ele conquistou 13 títulos, sendo sete estaduais, dois Brasileiros, três Copas do Brasil. Em 2022, o goleiro disputou 61 jogos pelo Fluminense e teve o contrato renovado automaticamente por disputar mais de 60% das partidas.