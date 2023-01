Vista aérea do Mineirão - Divulgação

Vista aérea do MineirãoDivulgação

Publicado 05/01/2023 20:04

Rio - O Mineirão deve prestar uma homenagem semelhante à do Maracanã a Pelé. Nesta quinta-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou que apresentará à Câmara Municipal um projeto de lei para que a Avenida C, no entorno do estádio, passe a se chamar Avenida Rei Pelé.

Em suas redes sociais, Noman disse que já encaminhou a ideia ao presidente da Câmara de BH, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que recebeu bem a ideia.

Falei agora com o presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, que recebeu bem a ideia de alterar o nome da atual Avenida C, no entorno do Mineirão, para Avenida Rei Pelé. Estou encaminhando um Projeto de Lei com esta proposta para a Câmara dos Vereadores.



EM/D.A Press pic.twitter.com/b4TBTRTCVg — Fuad Noman (@fuadnoman) January 5, 2023 "Falei agora com o presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, que recebeu bem a ideia de alterar o nome da atual Avenida C, no entorno do Mineirão, para Avenida Rei Pelé. Estou encaminhando um Projeto de Lei com esta proposta para a Câmara dos Vereadores", escreveu.

Na última terça-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a Avenida Radial Oeste, no entorno do Maracanã, passaria a se chamar Rei Pelé. As placas com referência ao novo nome já foram instaladas no local.