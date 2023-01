Kaká recebeu o prêmio de melhor do mundo em 2007 das mãos de Pelé - AFP

Publicado 05/01/2023 19:04

Rio - O ex-meia Kaká se manifestou, na tarde desta segunda-feira, sobre sua ausência no velório de Pelé, que aconteceu no início desta semana. Criticado por não ter ido à Vila Belmiro se despedir do Rei, mesmo após reclamar da desvalorização dos ídolos no Brasil, o ex-jogador afirmou que sua declaração foi tirada de contexto. Ele chegou a dizer que, no Brasil, Ronaldo Fenômeno "é mais um gordo andando na rua".

"Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Nem poderia ser, principalmente pelo fato do povo brasileiro ter sempre me tratado com muito amor. Eu me referia apenas às pessoas que, naquele momento, torciam contra um ídolo da Seleção. Errei na forma deselegante que citei um amigo, mas já me desculpei, seguimos juntos em frente", escreveu Kaká.

O ex-meia, que recebeu o prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2007 das mãos de Pelé, também lamentou não ter comparecido ao velório na Vila Belmiro. No entanto, não justificou sua ausência.

"Naquela noite (a do prêmio), disse que só mesmo ele poderia tornar aquele momento ainda melhor. Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos", disse Kaká.

Veja a publicação na íntegra: