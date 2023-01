Riyad Mahrez marcou o gol da vitória do Manchester City contra o Chelsea no Campeonato Inglês - AFP

Riyad Mahrez marcou o gol da vitória do Manchester City contra o Chelsea no Campeonato InglêsAFP

Publicado 05/01/2023 20:18 | Atualizado 05/01/2023 20:27

Na caçada ao líder Arsenal, o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 nesta quinta-feira (5), fora de casa, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Inglês. O gol da partida foi marcado pelo argelino Riyad Mahrez após uma bela jogada coletiva dos Citizens, que começou ainda no campo de defesa.

Depois de um primeiro tempo ruim e sem grandes momentos, Guardiola mudou o jogo com duas substituições. As entradas de Jack Grealish e Riyad Mahrez, nos lugares de Bernardo Silva e Phil Foden, surtiram efeito quase que imediato. Quatro minutos depois, Grealish recebeu bom passe na esquerda e fez belo cruzamento para Mahrez, que apareceu sozinho na segunda trave e estufou as redes.

A vitória do Manchester City é de suma importância na briga pelo título, já que mantém a distância de cinco pontos para o líder Arsenal ao alcançar os 39 pontos. No entanto, a equipe de Pep Guardiola ainda está com duas vitórias a menos que os Gunners. Por outro lado, o Chelsea segue em crise, com apenas 25 pontos e amargando a décima colocação do campeonato.