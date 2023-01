Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 10:30 | Atualizado 06/01/2023 10:31

Rio - Modelo do OnlyFans e torcedora do Manchester City, Elle Brooke terá o direito de dar um soco na campeã mundial de boxe Ebanie Bridges. As duas fizeram uma aposta na Premier League e a atleta acabou derrotada. A publicação foi colocada nas redes sociais da atriz pornô.

Elle Brooke e Bridges apostaram um soco em quem perdesse a aposta no jogo entre Manchester City e Leeds, time da boxeadora. Os Citizens venceram a partida por 3 a 1, na última semana, e agora a modelo de conteúdo adulto tem direito a um golpe na lutadora.



Nos últimos meses, Brooke também tem se aventurado no mundo das lutas e foi companheira de treinos de Ebanie Bridges. A boxeadora australiana foi campeã mundial, na categoria peso galo, em 2022, ao derrotar a compatriota Shannon O'Connel.



A promessa do soco foi feita por Brooke para o dia 14 de janeiro, quando volta aos ringues para enfrentar Faith Ordway. Já Bridges se recupera de uma lesão na mão sofrida na luta que a deu o título mundial, no último mês.