Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 14:21 | Atualizado 06/01/2023 14:22

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, está rindo à toa. Um sucesso na plataforma de conteúdo adulto e também nas redes sociais, a chilena revelou que tem seguidores famosos, inclusive campeões mundiais.

fotogaleria

"Entre meus milhões de Seguidores, seis jogaram a Copa do Mundo do Catar. Dois são os atuais Campeões! Eles falam comigo no Instagram e um casal muito famoso está no meu OnlyFans então estou muito feliz porque meu Instagram e Onlyfans estão alcançando cada vez mais pessoas! Tudo verificável hahaha", afirmou.

Nascida no Chile e atualmente vivendo no México, Daniella ficou conhecida no meio esportivo por ter tido um affair com Cristiano Ronaldo. Posteriormente, a beldade fez uma vaquinha para comprar o seu time do coração, O'Higgins FC, do Chile, porém, os dirigentes não quiseram negociar o clube para ela.