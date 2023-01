Noussair Mazraoui - Divulgação

Noussair MazraouiDivulgação

Publicado 06/01/2023 12:52

Rio - O meia Noussair Mazraoui, que disputou a Copa do Mundo pelo Marrocos, ficou fora de uma viagem do Bayern de Munique ao Catar para uma semana de treinos antes do retorno do Campeonato Alemão. O atleta foi diagnosticado com uma inflamação leve no coração.

Mazraoui testou positivo para Covid-19 durante a Copa do Mundo e por isso já era monitorado pelo Bayern. Nesta sexta-feira, um exame mais detalhado confirmou a infecção no jogador.

Além de Mazraoui, o Bayern tem mais quatro desfalques para o período no Catar: o lateral-esquerdo Lucas Hernández, o zagueiro Bouna Sarr, o goleiro Manuel Neuer e o atacante Sadio Mané.