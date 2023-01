Alexander Ceferin é o atual presidente da Uefa - AFP

Alexander Ceferin é o atual presidente da UefaAFP

Publicado 06/01/2023 12:43

A Uefa encerrou nesta sexta-feira (6) o recebimento de candidaturas para a presidência da confederação e os representantes europeus no Conselho da Fifa. O atual mandatário Aleksander Ceferin foi candidato único e deve ser reeleito presidente da Uefa. A eleição será realizada no dia 5 de abril, em Lisboa, Portugal.



O esloveno assumiu a presidência da Uefa em setembro de 2016. Sem oposição, a tendência é que Ceferin continue no cargo nos próximos quatro anos. O hungaro Sándor Csányi e o finlandês Ari Lahti disputam uma posição de vice-presidente da Fifa para os próximos quatro anos. Csányi tenta uma reeleição.

Desde 2016, Ceferin priorizou melhorar o equilíbrio competitivo no futebol europeu e reduzir as diferenças entre os clubes de elite e os restantes. Durante o mandato, a Uefa criou a Liga das Nações e fortaleceu a relação com a Conmebol, criando a 'Finalíssima', além de um escritório conjunto em Londres.