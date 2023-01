Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 06/01/2023 11:00 | Atualizado 06/01/2023 11:03

Rio - O ex-atacante Gianluca Vialli morreu nesta sexta-feira, aos 58 anos, após uma longa batalha contra um câncer no pâncreas. O ex-jogador de Sampdoria, Juventus, Chelsea e da seleção italiana foi diagnosticado com a doença em 2017. Em abril de 2020, confirmou que estava curado, mas iniciou um novo tratamento no ano seguinte.

Gianluca Vialli Reprodução / Instagram



Vialli era chefe de delegação da Itália até dezembro do ano passado, mas deixou o cargo para tratar da doença. Como jogador da Azzurra, ele atuou 59 vezes e marcou 16 gols.



"Gianluca foi uma pessoa esplêndida e deixa um vazio que não pode ser preenchido", disse o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina. "Esperava até o fim que ele fosse capaz de realizar outro milagre. No entanto, me sinto confortado pela certeza de que o que ele fez pelo futebol italiano nunca será esquecido".



