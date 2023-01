Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 06/01/2023 14:07 | Atualizado 06/01/2023 15:50

Espanha - O ex-atacante Ronaldo Fenômeno foi alvo de protestos, na manhã desta sexta-feira, por parte da torcida do Valladolid, clube do qual é dono na Espanha. Os manifestantes colocaram faixas nos arredores do estádio José Zorrilla reclamando da direção do clube.

Ronaldo é alvo de protestos no Valladolid Reprodução "Ronaldo defende o Real ? Madrid? Valladolid", diz uma das faixas, em referência à identificação do craque com o Real Madrid.

Ronaldo é alvo de protestos da torcida do Valladolid Reprodução O motivo da reclamação dos torcedores é a mudança no escudo do Valladolid, em junho do ano passado. Além disso, eles também pedem que Ronaldo defenda a torcida do time espanhol e a institu7ição. Vale lembrar que, na última terça-feira, o brasileiro condenou os ataques racistas a Vinícius Júnior na partida contra o Real Madrid.

Atualmente, o Valladolid ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Espanhol, com 17 pontos.