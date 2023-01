Al Nassr terá que cortar um estrangeiro do elenco para inscrever Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 06/01/2023 15:43

Rio - Reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, admitiu ter recebido propostas do futebol brasileiro, antes de definir o seu destino. Em entrevista ao ao programa "Donos da Bola", da Band, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que o Timão fez um esforço para contratar o português.

"A gente fez uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester, dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio de lá, da Arábia Saudita, era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso. No ano passado conversei mais de seis ou sete vezes (com Jorge Mendes)", disse.

Cristiano Ronaldo assinou contrato com o clube saudita válido até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidade. Dessa forma, ele se tornou o atacante mais bem pago do mundo. Ele citou as ofertas que recebeu na chegada ao clube saudita.

"Como eu disse antes, esta é uma grande oportunidade não só no futebol, mas também para mudar a mentalidade das novas gerações. Ninguém sabe, mas posso dizer agora que tive muitas oportunidades na Europa, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e até mesmo em Portugal. Muitos clubes tentaram me contratar, mas eu dei a palavra para este clube (Al Nassr)", contou.