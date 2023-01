Jean-Manuel Nedra defende o Aiglon du Lamentin, da Primeira Divisão da Martinica - Reprodução

Publicado 06/01/2023 15:01 | Atualizado 06/01/2023 15:37

Rio - O jogador de futebol Jean-Manuel Nédra, de 29 anos, foi detido na véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro, no aeroporto de Roissy, na França, com 109 kg de cocaína na bagagem. Nédra, que defende o L’Aiglon du Lamentin, da Martinica, estava acompanhado da sua namorada, os dois foram presos. As informações são do jornal francês 'L’Équipe'.

De acordo com a publicação, o casal foi abordado pelos funcionários da alfândega, que detectaram a droga nas malas dos dois. A dupla foi apresentada ao juiz encarregado pela investigação na última quarta.

“Sem saber o seu grau de envolvimento, soubemos que um de nossos jogadores foi detido em Roissy por tráfico de drogas. Continuaremos unidos em nosso trabalho de educação esportiva, combatendo o mal e protegendo os jovens dos riscos e consequência deste tipo de ambiente”, informou o L’Aiglon du Lamentin, clube do jogador.

Jean-Manuel Nédra atua como apoiador e defende a seleção da Martinica há mais de dez anos. Após análise, o jogador foi preso preventivamente, enquanto sua namorada foi liberada.