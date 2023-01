Jogador do Madureira precisou ser levado a um hospital por passar mal antes de jogo da Copinha - Arquivo Pessoal

Publicado 07/01/2023 13:14 | Atualizado 07/01/2023 13:20

São Paulo - Ao menos 61 membros de delegações que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo 48 jogadores, apresentaram casos de diarreia após se alimentarem em um hotel na cidade de São Roque, interior de São Paulo. Os atletas afetados pelo problema são de três clube do Grupo 22 da competição: Madureira, Ceará e Rio Claro-SP.

A situação mais complicada é a do Madureira. O clube carioca relacionou apenas 19 jogadores para a disputa da Copinha. Destes, 16 já apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, fazendo com que a diretoria do clube se preocupasse com um possível W.O. O Tricolor Suburbano entra em campo neste sábado (7), para enfrentar o Sharjah Brasil, às 15h.

O problema começou na última terça-feira (3), quando os jogadores das três equipes foram jantar no Hotel Alpino, onde estão hospedados. Na mesma noite e na manhã do dia seguinte, alguns atletas e membros de comissão técnicas apresentaram diarreia e vômito. Os clubes afirmam que o problema se deu por conta da carne de porco servida no jantar. O hotel, por outro lado, afirma que é apenas uma virose.

Um dos jogadores do Rio Claro precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein, na capital de São Paulo. Os exames realizados apontaram uma intoxicação alimentar. Até quinta-feira (5), mais de 20 jogadores tiveram que ser levados a hospitais.

As equipes do Grupo 22 tiveram que jogar a segunda rodada da competição no sacrifício. No caminho para os estádios, os ônibus das delegações envolvidas tiveram que fazer paradas em postos de gasolina para idas ao banheiro.

Em contato com o "UOL", Rafael Rebelo, gerente de futebol de base do Madureira, falou sobre a situação atual dos jogadores do clube carioca.

"Os atletas ainda estão mal. Alguns estão se recuperando, outros ainda passando mal. Só saberemos o tamanho do estrago hoje, porque tenho certeza de que vários não terão condições de atuar. Eles são guerreiros, mas vamos precisar de reação. Se o jogo fosse ontem, era W.O", afirmou.

Ceará, Madureira e Rio Claro cogitaram pedir o adiamento de suas partidas. No entanto, a Federação Paulista de Futebol afirmou que não seria possível. A entidade anunciou, ainda, que abriu investigações sobre o caso.

"A Federação Paulista de Futebol informa que iniciou investigação a respeito das causas da indisposição que acometeu atletas de Ceará (CE), Madureira (RJ) e Rio Claro (SP), hospedados na cidade de São Roque, e que disputam a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Grupo 22, sediado em Alumínio. As delegações das equipes estão hospedadas em hotel que possui mais de 30 anos de operação e boas avaliações em sites especializados. A FPF reforça que, com o apoio das Prefeituras, busca atender as delegações com as melhores estruturas e condições possíveis em relação à alimentação e hospedagem. Nesta manhã (5) foi realizada uma reunião com os clubes, o Oficial da Sede e o responsável pela administração do hotel, visando à solução desta situação", afirmou a nota oficial da FPF.