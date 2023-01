Josh Windass, do Sheffield Wednesday, marcou dois gols e eliminou o Newcastle de Bruno Guimarães da Copa da Inglaterra - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 07/01/2023 18:03

Com uma grande campanha no Campeonato Inglês na terceira colocação, o treinador Eddie Howe decidiu poupar os titulares do Newcastle para a partida contra o Sheffield Wednesday, neste sábado (7), pela Copa da Inglaterra. No entanto, a decisão custou caro e a equipe acabou eliminada para o modesto time da terceira divisão inglesa ao ser derrotado por 2 a 1, fora de casa.

Depois de um primeiro tempo bem monótono, os donos da casa saíram na frente do placar logo no início da segunda etapa. Aos sete minutos, Josh Windass desviou um chute cruzado e abriu o placar, surpreendendo os poderosos visitantes.

Mesmo com a entrada imediata após do gol dos titulares Bruno Guimarães, Miguel Almirón e Joseph Willock, o vice-líder da terceira divisão aprontou novamente e ampliou aos 20 minutos, com outro gol de Josh Windass que levou os torcedores do Sheffield ao êxtase.

A resposta foi quase imediata, quatro minutos depois, com o gol de Bruno Guimarães para descontar o placar. Eddie Howe lançou o time à frente e promoveu pressão total nos minutos finais, e mesmo com oito minutos de acréscimo e a entrada do lateral-direito Kevin Trippier, o Newcastle não conseguiu o empate e acabou eliminado da Copa da Inglaterra.