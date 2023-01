Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 07/01/2023 18:42

O PSG publicou em suas redes sociais uma nota de pesar pela morte de Modeste M'Bami. O ex-jogador camaronês e campeão olímpico, de 40 anos, morreu vítima de um ataque cardíaco neste sábado (7).



M'Bami fez parte da seleção de Camarões sub-23 que eliminou o Brasil na prorrogação, nas quartas de final da Olimpíada de Sydnei-2000. O time que contava com Eto'o conquistou a medalha de ouro ao vencer a Espanha na final.

Le @PSG_inside a appris avec une profonde tristesse le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste M'Bami.



Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches pic.twitter.com/TR7robsbvl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2023

"O PSG soube com profunda tristeza do falecimento hoje do nosso ex-jogador Modeste M'Bami. O clube apresenta as suas sinceras condolências à sua família e entes queridos", postou o perfil oficial do clube francês.



Campeão olímpico e com 38 jogos pela seleção de seu país, M'Bami jogou, além do PSG, por clubes de Camarões, França, Espanha, China, Arábia Saudita e até mesmo Colômbia, antes de se aposentar em 2016.