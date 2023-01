Nenhum jogador espanhol começou como titular no Real Madrid no duelo com o Villarreal - Divulgação/Real Madrid

Publicado 07/01/2023 15:41 | Atualizado 07/01/2023 15:46

Espanha - O Real Madrid perdeu para o Villarreal, neste sábado (7), por 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com a derrota, o confronto entrou para a história do clube Merengue. Isto porque, esta foi a primeira vez em jogos oficiais que os Madridistas iniciaram uma partida sem sequer um jogador espanhol como titular.

O técnico italiano Carlo Ancelotti iniciou a partida com os seguintes jogadores: Courtois (Bélgica), Alaba (Áustria), Éder Militão (Brasil), Rüdiger (Alemanha) e Mendy (França); Tchouaméni (França), Kroos (Alemanha) e Luka Modric (Croácia); Vini Jr. (Brasil), Federico Valverde (Uruguai) e Karim Benzema (França).

No segundo tempo, no entanto, o treinador realizou algumas substituições, e colocou dois jogadores espanhóis em campo: o atacante Lucas Vazquez, que entrou na vaga de Tchouaméni, e o atacante Marco Asensio, que substituiu Federico Valverde. Além deles, outro quatro jogadores nascidos na Espanha estavam no banco de reservas: Dani Ceballos, Nacho Fernández, Luis López e Jesús Vallejo.