Publicado 08/01/2023

Rio - Os campeonatos estaduais inspiraram gerações de torcedores, revelaram inúmeros jogadores ao futebol brasileiro e instigaram várias rivalidades de grandes clubes. Os anos se passaram, mas o prestígio do formato foi se perdendo em um movimento de padronização europeia na cultura brasileira. Em especial, o Campeonato Carioca se tornou o grande exemplo de perda de prestígio em diferentes sentidos ao longo dos anos.

Constantes mudanças de regulamento, brigas entre clubes e Ferj, imposições e desentendimentos causados por decisões da federação e até mesmo indecisão sobre a transmissão do campeonato ocasionaram o esvaziamento progressivo dos estádios, a queda nas audiências e no interesse do público em geral. Antes visto como uma prioridade entre clubes e um título prestigiado junto ao seu torcedor contra os rivais, o Campeonato Carioca caiu em ostracismo. Nos últimos anos, a competição é vista em geral apenas como uma preparação para o restante da temporada, e dependendo do caso, acaba sendo considerada até um peso em um calendário bastante apertado.

A edição de 2023 do estadual já começa com um grande impasse. A Band adquiriu os direitos televisivos, mas conseguiu apenas assinar com Flamengo e Fluminense entre os grandes. Botafogo e Vasco não concordaram com os termos financeiros da proposta, que privilegia aos clubes que dão mais audiência ao invés de dividir de forma igualitária os rendimentos entre todos os participantes, e acabaram recusando a proposta. Os dois clubes devem ter seus jogos transmitidos pela internet, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

Após o fim do contrato com a Rede Globo, a Record TV adquiriu os direitos de transmissão em 2021 e deu início a uma nova forma de transmitir o campeonato, incluindo uma plataforma de pay-per-view e até mesmo transmissões nas internet. No entanto, o formato acabou não dando certo, a emissora não conseguiu cumprir com as cotas de patrocinadores combinadas e registrou rendimentos bem menores do que os planejados. Isso acabou prejudicando o faturamento de todos os clubes, inclusive os pequenos. O pagamento das cotas ficou atrasado e só foi realizado no segundo semestre para a maioria dos clubes. Por outro lado, não houve premiação aos campeões das últimas duas edições.

O calendário apertado do futebol brasileiro tampouco ajuda. Com pouco tempo de preparação para os clubes entre o fim da temporada, clubes acabam escalando jovens na maioria dos jogos da fase de grupo e priorizando outros campeonatos. O Flamengo, por exemplo, disputará o Mundial de Clubes, a final da Supercopa do Brasil e a Recopa Sulamericana durante a edição do Campeonato Carioca de 2023. Como contraponto, a Ferj inseriu no regulamento da competição uma cláusula que obriga todos os clubes a usarem suas equipes principais a partir da quarta rodada, frustrando os planos de Botafogo e Vasco, que já haviam anunciado que iriam participar de uma pré-temporada nos Estados Unidos.

O Campeonato Carioca 2023 estreia na próxima quinta-feira (12) com o jogo entre Flamengo e Audax Rio, no Estádio do Maracanã, às 21h30. Fluminense e Vasco estreiam no sábado (14) contra, respectivamente, Resende e Madureira. Por fim, o Botafogo entra em campo no domingo (15) contra o Audax Rio.