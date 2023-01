Roberto Dinamite recebeu uma série de homenagens do Vasco no último ano - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 13:36

Maior goleador da história do Campeonato Carioca, com 190 gols marcados, Roberto Dinamite dará o nome ao troféu de artilheiro da edição de 2023. A Ferj anunciou a homenagem ao ídolo do Vasco, que morreu neste domingo aos 68 anos.

Além do troféu, a entidade também informou que todos os jogos da primeira rodada do estadual, que começa no próximo fim der semana, também terá um minuto de silêncio pelo ex-jogador.

O Vasco, que perdeu o seu maior ídolo, declarou luto oficial de sete dias.



Um dos grandes nomes do futebol carioca, Roberto Dinamite também é o maior artilheiro dos clássicos com cada um dos rivais do Cruz-Maltino. Ele tem 27 gols sobre o Flamengo, 36 sobre o Fluminense e 25 sobre o Botafogo.