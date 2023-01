Dinamite e Zico foram rivais em campo e amigos fora dele - Daniel Ramalho | #VascoDaGama

Dinamite e Zico foram rivais em campo e amigos fora dele Daniel Ramalho | #VascoDaGama

Publicado 08/01/2023 13:17

Foram três décadas, 708 gols e 1.110 jogos, mas por muito pouco essa linda história de Roberto Dinamite pelo Vasco não ficou pela metade. Afinal, o então jogador chegou a se acertar com o Flamengo em 1980, mas mudou de ideia e retornou ao Cruz-Maltino após rápida passagem pelo Barcelona.



Tudo isso aconteceu após a transferência de Dinamite para o Barcelona em 1980. Em rápida passagem pelo clube espanhol, que vivia uma crise, ele jogou apenas 11 partidas, com três gols, mas ficou sem espaço após a troca de treinador.



Sabedor da situação, o Flamengo buscou a contratação. Em março de 1980, o presidente do Rubro-Negro na época, Márcio Braga, e o vice de finanças, Joel Tepet, viajaram a Barcelona para negociar com o jogador e o clube, como noticiou a imprensa. Um pré-acordo foi feito.



"A possibilidade de voltar ao futebol brasileiro me deixa bastante feliz. Principalmente, porque poderei voltar a jogar num grande time como é o Flamengo", declarou Roberto Dinamite ao 'Jornal dos Sports'.



"Quanto mais craques, melhor para a equipe. Que eu possa brilhar, dar alegrias e marcar os gols que a torcida do Flamengo tanto espera. Claro que com a colaboração de Zico, Carpegiani, Adílio e todos jogadores", disse Dinamite à TV Globo.



Ao saber da negociação entre o ídolo e o rival, o Vasco então se mexeu para repatriá-lo. O então diretor de futebol vascaíno, Eurico Miranda, também foi à Espanha e convenceu Dinamite a deixar de lado o acordo com o Flamengo.



Retorno triunfal de Dinamite



O ídolo reestreou pelo Vasco em 21 de abril de 1980 na vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, pelo Campeonato Brasileiro, em Recife. O retorno triunfal aconteceu no jogo seguinte, no Maracanã lotado.



No primeiro jogo em casa após a sua volta do Barcelona...



O camisa 10 marcou os cinco gols da goleada por 5 a 2 sobre o Corinthians, em 4 de maio daquele ano. Foi um delírio geral e ele só deixaria o clube de vez ao se aposentar.



"Eu só voltei pro Vasco porque o Flamengo foi lá (em Barcelona) demonstrar interesse" afirmou Dinamite em entrevista à Fox Sports em 2017.



Zico com a camisa 9 do Vasco



Zico participa de jogo em homenagem ao amigo Roberto Dinamite Reprodução Internet

Dinamite por pouco não jogou junto a Zico no Flamengo, mas os dois foram companheiros na seleção brasileira. E, apesar da rivalidade nos clubes, os dois criaram uma amizade a ponto de fazer o camisa 10 rubro-negro vestir a camisa do Vasco.



Foi justamente na despedida do ídolo vascaíno, em 24 de março de 1993, num amistoso contra o La Coruña no Maracanã. O Galinho fez questão de jogar ao lado do amigo e assumiu a camisa 9 do Vasco, já que a 10 era do grande homenageado.