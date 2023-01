Lula exaltou Roberto Dinamite e lamentou a morte do ídolo do Vasco - Ricardo Stuckert

Lula exaltou Roberto Dinamite e lamentou a morte do ídolo do VascoRicardo Stuckert

Publicado 08/01/2023 13:52 | Atualizado 08/01/2023 13:54

Rio - O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte do ex-atacante Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama, que faleceu neste domingo (8), vítima de um câncer no intestino.

Em nota oficial, Lula destacou sua admiração pelo futebol de Dinamite, e relembrou o período político do ex-jogador, quando foi deputado estadual e presidente do Vasco da Gama.

Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/TMTrzvNyLQ — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023

Confira, na íntegra, a nota oficial do Presidente Lula sobre a morte de Roberto Dinamite:

"Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome.



Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube.



Meus sentimentos aos familiares, amigos, vascaínos e admiradores de todas as torcidas de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite."