Luís Castro e Vítor PereiraArte Jornal O Dia / Divulgação/ Flamengo / Botafogo

Publicado 09/01/2023 09:00 | Atualizado 09/01/2023 10:04

Rio - O número de treinadores estrangeiros tem aumentado no futebol brasileiro a cada ano. Com Jorge Jesus e Abel Ferreira como maiores expoentes, os português no geral têm sido a grande preferência nacional. Em 2022, dois clubes do Rio de Janeiro vão iniciar suas temporadas sem comandados por técnicos que nasceram no país lusitano.

Luís Castro chegou ao Botafogo em abril do ano passado. Contratado como homem de confiança de John Textor, que havia começado sua administração no Glorioso, o treinador oscilou bastante no começo da temporada. Seu principal Calcanhar de Aquiles foram os jogos dentro de casa. No segundo turno do Brasileirão, o Alvinegro conseguiu evoluir em seu sistema de jogo, mas acabou não se classificando para a Libertadores.

Em 2023, Luís Castro terá a oportunidade de trabalhar o elenco alvinegro desde o começo do ano. Bastante prestigiado por John Textor, o português terá como principal missão fazer com que o Botafogo conquiste uma vaga para disputar a Libertadores no ano que vem. A base do elenco do ano passado será mantida, com a chegada de reforços pontuais.

Pelo segundo ano seguido, o Flamengo irá iniciar uma temporada com um treinador nascido em Portugal. Em 2022, Paulo Sousa havia sido contratado pelo clube carioca. A experiência com o técnico não foi muito boa e o Rubro-Negro acabou o substituindo por Dorival Júnior. Porém, Vítor Pereira, atual comandante do Flamengo, prefere se inspirar em outro compatriota: Jorge Jesus, que marcou época no Rubro-Negro em 2019 e 2020.

Ex-treinador do Corinthians, Vítor Ferreira terá rapidamente um grande desafio: o Mundial de Clubes. No mês que vem, o Flamengo viajará para o Marrocos para tentar o título, que escapou em 2019. Com a chegada de Gerson, somada a manutenção do elenco campeão da Libertadores, o treinador terá pouco tempo para trabalhar e colocar o Rubro-Negro em condições de repetir 1981.