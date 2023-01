Muitos dos terroristas em Brasília utilizaram camisas da Seleção - Sergio Lima / AFP

Publicado 09/01/2023 11:50

Em nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira (9), a CBF repudiou a utilização da camisa da Seleção pelos terroristas que praticaram atos antidemocráticos e vandalismo nas sedes dos três Poderes, em Brasília.

"A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo", publicou nas redes sociais a entidade.



Utilizada há alguns anos em protestos contra o governo de Dilma Rousseff, a camisa da Seleção passou a ser um dos símbolos políticos utilizados, especialmente por bolsonaristas, para representar patriotismo.



Muitos dos terroristas que protagonizaram cenas de barbárie no domingo (8) em Brasília, invadindo e depredando o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), estavam vestindo vários modelos da camisa da Seleção.