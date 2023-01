Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2023 09:30 | Atualizado 09/01/2023 09:41

Rio - A modelo croata Ivana Knoll fez grande sucesso na Copa do Mundo do Catar, sendo chamada de musa da competição por diversos veículos. Em entrevista ao Barstool Sports, ela contou que a sua fama chegou nos jogadores que disputaram o torneio. Segundo ela, alguns atletas mandaram mensagens para ela.

"Me lembro que alguns jogadores enviaram mensagens sobre 'como está e blá blá blá'. Alguns pediam perdão antes dos jogos, e eu não respondia até eles perderem", revelou.

Apesar de não ter sido direta em relação ao conteúdo das mensagens, Ivana deu algumas pistas em outra entrevista que concedeu, desta vez ao jornal inglês "DailyMail".



"Só me divirto com todo mundo. Suponho que as pessoas gostaram porque sou bonita. Não estou interessada em conhecer ninguém aqui. Minha intenção é fazer as pessoas sorrirem", disse.