Luiz Henrique homenageou seu pai ao marcar na vitória do Bétis sobre o Rayo VallecanoDivulgação/LaLiga

Publicado 08/01/2023 17:53

Madrid - O Real Bétis venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, neste domingo (8), pelo Campeonato Espanhol. O duelo foi bastante especial para o atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense. O jogador, que marcou o seu terceiro gol com a camisa do clube espanhol, aproveitou para homenagear seu pai, que morreu no dia 27 de dezembro.

"O gol de hoje é especial demais por várias situações. Foi uma jogada muito bonita, nos deu a vitória e eu dedico para o meu pai, que nos deixou há poucos dias. Logo após fazer o gol, lembrei do meu pai, meu maior incentivador, que sempre esteve comigo nessa caminhada minha e da minha família no futebol", disse, antes de completar:

"Esse gol foi para ele. Apontei para o céu em homenagem porque eu tenho certeza de que ele está comemorando e muito orgulhoso por tudo o que vem acontecendo", destacou.

Luiz Henrique revelou, ainda, como foi a sua reação ao saber a notícia do falecimento de seu pai.

"Quando recebi a notícia, estava aqui na Espanha, me preparando para a volta dos jogos, e foi um momento muito duro. Ainda dói demais. Mas sentei com a minha esposa, conversei com a minha família e, sofrendo juntos, decidimos seguir adiante, pois era o que ele desejaria. Conseguir jogar em alto nível era o nosso sonho, e o meu pai me deixou muitos ensinamentos. Seguirei me entregando, ao máximo, a cada treino, a cada jogo, sempre com muito foco e determinação, e eu sei que as coisas seguirão melhorando. Pois isso eu aprendi com ele e levarei comigo para sempre", finalizou o ex-jogador do Fluminense.

Com a vitória, o Real Bétis assumiu a quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. Na próxima rodada, a equipe de Luiz Henrique enfrentará o Barcelona, líder da competição, no sábado (14).