Maestro Júnior se emocionou ao falar de Roberto Dinamite - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Maestro Júnior se emocionou ao falar de Roberto DinamiteDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 08/01/2023 17:11

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Júnior comentou, em entrevista ao "Esporte Espetacular", sobre a morte de Roberto Dinamite, seu amigo pessoal. O ex-lateral-esquerdo relembrou, ainda, uma vista que fez a Bob, que destacou estar se sentindo cansado.

"É um começo de ano complicado para a gente, principalmente quando se tem uma ligação forte e grande como eu tinha com o Bob (apelido de Dinaimte). Eu estive na casa dele na quinta-feira. A gente mora no mesmo condomínio, as familias são muito ligadas, eu estive lá e vi ele muito cansado. Ele conversou comigo a respeito que estava cansado, e eu fiquei meio impressionado", destacou Júnior, antes de completar:

"Foi uma luta muito grande durante esse ano, pois desde que ele soube do diagnostico da doença foi só luta. Não teve outra palavra pra poder definir o que ele tentou durante todo esse tempo. De certo modo a gente é egoista, porque queremos que o amigo permaneça, que fique aqui com a gente, mas ao mesmo tempo a gente não quer ver esse amigo da forma que a gente estava vendo. De repente foi um descanso pra ele e para a família, em função de todo sofrimento. Desde que ele soube da doença foi uma coisa atrás da outra, e nenhum momento a gente teve a certeza que ele poderia voltar da forma como a gente sempre conheceu. São poucas as palavras pra gente poder falar alguma coisa sobre o Bob nesse momento". finalizou o ex-jogador do Flamengo.

Roberto Dinamite morreu neste domingo (8), vítima de um câncer no intestino. O velório será realizado nesta segunda-feira (9), em São Januário, das 10h até às 19h. A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social.