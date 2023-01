Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al NassrJORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 09/01/2023 10:42

Cristiano Ronaldo já parece ter dada marcada para estrear na Arábia Saudita. No próximo dia 19 de janeiro, o Paris Saint-Germain, da França, realizará um amistoso contra um combinado do Al Hilal e Al Nassr, time de CR7, e o duelo pode ter a presença do craque português.

Contratado com salário de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, Cristiano Ronaldo ainda não estreou pelo Al Nassr. O astro tem que cumprir uma suspensão de dois jogos e, por isso, ficou de fora das partidas contra o Al Tai e Al Shabab.

A tendência é que Cristiano Ronaldo faça sua estreia pelo Al Nassr no dia 22 de janeiro, contra o Al Ettifaq, em Riade. Entretanto, três dias antes, tem o amistoso contra o PSG. A ideia do craque participar do duelo contra os parisienses não agradou ao técnico do Al Nassr.

"Como treinador do Al Nassr, não posso estar feliz com esta partida. Para o desenvolvimento, para ver o PSG, para ver os grandes jogadores parisienses, de fato é uma coisa boa. Mas temos um jogo do campeonato três dias depois", afirmou Rudi Garcia.

O amistoso contra o PSG deveria ter sido realizado em janeiro do ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. O jogo é uma obrigação contratual que precisa ser cumprida.

Enquanto não faz sua estreia pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo segue treinando para ficar bem fisicamente para a estreia. No último sábado, Rudi Garcia deu descanso a todos os jogadores que participaram da vitória por 2 a 0 sobre o Al Tai, mas Cristiano Ronaldo foi ao CT realizar um treino individual.