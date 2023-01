Jogador iraniano não terá pena de morte, mas é condenado a 26 anos de prisão | Esporte | O Dia

Azadani não será enforcado, mas terá de cumprir 26 anos de prisão por participar de protesto no Irã - Reprodução

Azadani não será enforcado, mas terá de cumprir 26 anos de prisão por participar de protesto no IrãReprodução

Publicado 09/01/2023 12:43

Acusado de traição pelo governo do Irã, o jogador Amir Nasr Azadani escapou da pena de morte em julgamento, mas ainda assim foi condenado a 26 anos de prisão por participar de manifestação em apoio às mulheres do país que resultou no assassinato de três integrantes das forças de segurança.



Azadani corria o risco de morrer por enforcamento pelo tribunal revolucionário do Irã, acusado de "incorrer em crimes contra a ordem pública e conspirar para violar a segurança do país", além de cometer "um crime contra Deus".



Outras três pessoas que também foram julgadas acabaram sentenciadas à morte por enforcamento. Outra pegou dois anos de prisão.



No dia 16 de novembro, Azadani foi uma das pessoas presentes em um protesto contra a morte de Mahsa Amini pelas forças de segurança do Irã, e também por mais liberdade às mulheres iranianas. Entretanto, houve confusão e três policiais acabaram assassinados.

O jogador do Iranjavan FC, clube do país, recebeu o apoio de nomes importantes do futebol mundial e do sindicado dos jogadores profissionais de futebol (FIFPro) contra as acusações.