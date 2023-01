Juan Quintero, do River Plate - Reprodução

Publicado 10/01/2023 17:20

Rio - O futuro de Juan Quintero parece não ser o Flamengo. Após o clube carioca recuar em relação ao interesse do apoiador, o treinador do Junior Barranquilla, Arturo Reyes, afirmou que o clube colombiano está perto de um acerto com o ex-jogador do River Plate.

"Aguardamos nas próximas horas uma decisão para a tranquilidade de Quintero e nossa. Já conversamos várias vezes. Ele quer muito (vir), nunca imaginou essa recepção e movimento na cidade e em toda a Colômbia", disse o treinador em entrevista à Rádio Caracol, da Colômbia.

A negociação entre Flamengo e Quintero esfriou por dois motivos. Um porque a parte física do colombiano teria desagradado os rubro-negros. E outro motivo seria o "leilão" pela contratação do apoiador.

Revelado pelo Envigado, da Colômbia, Juan Quintero passou pelo Atlético Nacional, do seu país, pelo Pescara, da Itália, pelo Porto, pelo Independiente Medellín, antes de chegar ao River Plate. Campeão da Libertadores em 2018, o apoiador disputou 36 jogos, fez sete gols e deu sete assistências no ano passado.