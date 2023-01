Parte da Av. Radial Oeste em frente ao Maracanã recebeu o nome de Av. Rei Pelé. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 10/01/2023 16:47

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, nas últimas semanas, que Roberto Dinamite e Pelé seriam nomes de ruas próximas a São Januário e Maracanã, respectivamente. No entanto, estas não são as primeiras homenagens a personalidades do esporte no Rio de Janeiro.

Conheça alguns dos logradouros que homenageiam grandes nomes do esporte nacional:

Avenida Rei Pelé - Maracanã

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro do ano passado, recebeu uma homenagem na antiga Avenida Presidente Castelo Branco, no trecho próximo ao Estádio do Maracanã. A placa do local, que agora se chama Avenida Rei Pelé, não conta com o ano da morte do ex-jogador, que foi substituído pelo símbolo de infinito.

Avenida Roberto Dinamite - São Cristóvão

Maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite foi homenageado por Eduardo Paes. Agora, o trecho da Avenida General Américo de Moura que passa em frente ao Estádio de São Januário receberá o nome do maior ídolo do Cruzmaltino.

Rua Mané Garrincha - Gardênia Azul

Ídolo do Botafogo, Garrincha foi homenageado no bairro de Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local, antigamente, se chamava "Travessa 71". Não há registros da data em que o nome foi alterado para homenagear Garrincha.

Avenida Ayrton Senna - Barra da Tijuca

Uma das principais vias da cidade, a Avenida Ayrton Senna homenageia o tricampeão mundial da Fórmula 1, morto em maio de 1994. A homenagem ocorreu no dia seguinte à morte do piloto. O local, anteriormente, se chamava Avenida Alvorada.

Rua Oscar Alfredo Sebastião Cox - Jacarepaguá

O fundador e primeiro presidente do Fluminense, Oscar Cox, recebeu, em sua homenagem, o nome da rua que liga a Avenida Ayrton Senna com o CT Carlos Castilho, onde o Tricolor realiza seus treinos. O local recebeu o nome este nome em 2016.

Rua Bellini - Irajá

Capitão da seleção brasileira na conquista do primeiro título mundial, em 1958, Bellini recebeu outra homenagem além da estátua no Maracanã. O ex-zagueiro foi escolhido para ser nome de uma rua no bairro de Irajá. O local, que antes se chamava "Rua 11", foi reconhecido com a nova nomenclatura em dezembro de 1963.

Rua Jornalista Armando Nogueira - Recreio dos Bandeirantes

O jornalista esportivo Armando Nogueira, criador do Jornal Nacional, da TV Globo, e que cobriu diversas edições da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, ganhou uma rua com seu nome em um condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes, próximo ao Centro de Futebol Zico. O local, que antes tinha o nome de "Rua Projetada 2", assumiu sua nova nomenclatura em outubro de 2010, sete meses após a morte do jornalista.

Ruas Rei Pelé, Jairzinho, Tostão, Zagallo, Félix, Carlos Alberto, Everaldo, Brito, Clodoaldo, e Gérson - Jardim Tricampeão

Além do Maracanã, Pelé também foi homenageado no bairro Jardim Tricampeão, em Queimados, na Baixada Fluminense. O local é conhecido por contar com homenagens a alguns jogadores campeões da Copa do Mundo de 1970.



*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Lucas Felbinger