Momento em que Antony bate para abrir o placar para o Manchester United no jogo contra o Charlton - FOTO: Oli SCARFF / AFP

Momento em que Antony bate para abrir o placar para o Manchester United no jogo contra o CharltonFOTO: Oli SCARFF / AFP

Publicado 10/01/2023 21:03

O Manchester United segue vivo na Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, os Red Devils venceram o Charlton por 3 a 0 no Old Trafford e avançaram à semifinal da competição.

O primeiro gol do jogo, inclusive, foi todo brasileiro. Fred recebeu a bola no meio de campo e acionou Antony pelo lado direito. O atacante, então, dominou, ajeitou o corpo e bateu de fora da área para abrir o placar em Manchester. Veja como foi no vídeo abaixo:

O gol do Antony foi uma pintura mesmo.pic.twitter.com/PyLK7y43cC — (@DoentesPFutebol) January 10, 2023

Já nos minutos finais da complementar, Marcus Rahsford marcou duas vezes para dar números finais ao confronto. Agora, o United aguarda o sorteio para conhecer o adversário da semifinal.

DEMAIS TIMES NA COPA DA LIGA INGLESA

Nesta terça-feira, o Newcastle também garantiu vaga na próxima fase ao derrotar o Leicester por 2 a 0. Dan Burn e o brasileiro Joelinton marcaram os gols da vitória.

Já na quarta-feira, os confrontos Nottingham Forest x Wolverhampton e Southampton x Manchester City definirão os dois últimos semifinalistas.