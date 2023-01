Rede Globo - Reprodução

Publicado 10/01/2023 19:56

A repórter Ana Helena Goebel pediu demissão da TV Globo após oito anos na emissora. A jornalista se despediu da empresa através de publicação nas redes sociais e alegou que "é hora de mudar a rota", mas não informou se já acertou com algum outro veículo.



Ana Helena Goebel Reprodução

"Ainda tenho outros sonhos pra realizar, então é hora de mudar a rota. Seguirei com a mesma vontade daquela menina (que sonhava em trabalhar na Globo), que está sempre aqui dentro me lembrando que a vida é feita de desafios, e são eles que me movem", escreveu.