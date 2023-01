Atleta precisou deixar jogo da Copinha de ambulância - Reprodução

Atleta precisou deixar jogo da Copinha de ambulânciaReprodução

Publicado 10/01/2023 19:39

Rio - A partida entre América-MG e Vocem, nesta terça-feira, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Tonicão, em Assis, foi marcada por um grande susto. Gabriel, jogador do Vocem, precisou deixar o estádio de ambulância após sofrer uma convulsão.

Gabriel é reserva da equipe do interior paulista e passou mal aos 36 minutos do segundo tempo, quando sua equipe perdia por 5 a 1. Ele sofreu mais de uma convulsão e foi tirado do banco de reservas às pressas, sendo encaminhado ao hospital da cidade de Assis.



Após a saída da ambulância, as duas equipes precisaram aguardar 30 minutos para que a ambulância voltasse ao estádio para que a partida fosse reiniciada. Segundo o técnico do Vocem, Edu Ribeiro, o jogador está bem e medicado.