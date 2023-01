Goleiro Bruno Fernandes - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2023 10:00

Rio - O goleiro Bruno Fernandes, de 38 anos, recebeu liberdade condicional da Justiça do Rio, na última quinta-feira. A decisão favorável ao ex-jogador do Flamengo foi dada pela juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais.

Desde julho de 2019, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar. Com a decisão da Justiça do Rio, o goleiro não terá mais limitações de horário para ficar fora de casa. No entanto, o ex-jogador do Flamengo terá que se apresentar a cada três meses em uma unidade do Patronato Margarino Torres, da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio.

Em outubro do ano passado, Bruno foi condenado a pagar R$ 650 mil ao filho que teve com Eliza Samudio, por por danos morais e materiais. Antes, em agosto, goleiro chegou a ter a prisão decretada por não pagar, mas evitou a detenção após fazer uma vaquinha e quitar a dívida.

Em sua decisão, a juíza afirmou que Bruno vem cumprindo todas as determinações da prisão domiciliar desde 2019, não havendo, assim, impedimento para a concessão do livramento condicional. O ex-jogador do Flamengo foi condenado a 22 anos de prisão pelo envolvimento na morte de Eliza Samudio, em 2010.