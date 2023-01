Lucio Flávio será o responsável por comandar o time hoje - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2023 00:00

O estádio Nilton Santos recebe hoje, às 16h, a primeira partida oficial do Botafogo na temporada. Para o duelo contra o Audax, o time B será escalado e comandando por Lucio Flávio.

Como a equipe principal só se reapresentou das férias no último dia 9 e ainda está fazendo a pré-temporada, o planejamento é fazer uma revezamento entre a equipe principal e o time B. Será a chance da torcida ver alguns jovens com potencial, e também do clube colocar em prática o projeto 'Botafogo Way', de fazer com jogue de forma parecida com a do elenco principal comandado por Luís Castro.

Essa oportunidade será muito boa para a garotada que sonha com uma oportunidade no elenco principal. O treinador Lucio Flavio acredita que o time B seguirá com o objetivo de lapidar jovens promessas para o time principal, mesmo sem competições oficiais.

"Temos jogadores que são preparados na equipe B para que, daqui a pouco, como tivemos recentemente a grata surpresa de surgir um Jeffinho, tenhamos também outros com a possibilidade de treinar e servir ao elenco principal".