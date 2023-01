Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 14/01/2023 16:51

Inglaterra - Após a derrota do Manchester City no Derby contra o Manchester United por 2 a 1 neste sábado pela Premier League, o técnico Pep Guardiola foi sincero em entrevista coletiva pós jogo ao afirmar que os Citizens não têm mais chance de título no Campeonato Inglês. Contudo, o treinador catalão disse que "está tudo bem" pois já venceram muitas vezes em outras temporadas.



"Não ligo para a Premier League ou para a Copa da Liga. Não podemos conquistá-las mais, já ganhamos muitas vezes, então não é um problema", declarou Pep Guardiola após o apito final em Old Trafford. No meio da semana, os Citizens caíram nas quartas de final da Copa da Liga após derrota por 2 a 0 contra o Southampton.

O Manchester City é o vice-líder da Premier League com 39 pontos, cinco atrás do Arsenal, que pode ampliar ainda mais sua vantagem na ponta em caso de vitória contra o Tottenham neste domingo. Apesar da derrota, Guardiola elogiou os jogadores do City.



"O segundo tempo foi muito bom. Nesse estádio é preciso fazer isso. Ameaçamos poucos ofensivamente, ficamos um pouco desconectados", concluiu.