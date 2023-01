João Felix foi expulso na estreia pelo Chelsea - BEN STANSALL / AFP

Publicado 14/01/2023 15:10

A expulsão de João Felix na estreia pode custar caro para o Chelsea. O jogador, que chegou por empréstimo pelo valor de 11 milhões de euros (R$ 62 milhões), levou cartão vermelho direto na derrota diante do Fulham, na última quinta-feira (12), e deve desfalcar os Blues nos próximos três jogos.

Na Inglaterra, uma expulsão com cartão vermelho direto tem pena de três jogos de suspensão. O prejuízo por partida para o Chelsea seria de 805 mil euros (R$ 4,4 milhões), de acordo com o levantamento do jornal inglês "Daily Mail". Ao todo, os Blues gastariam cerca de R$ 13 milhões para não contar com o jogador.

Segundo o levantamento do jornal inglês, estima-se que o Chelsea tenha um gasto de 23,6 milhões de euros (R$ 131 milhões) com o jogador, incluindo o pagamento do empréstimo junto ao Atlético de Madrid e os vencimentos. João Felix ficará no clube até o fim da temporada.

João Felix foi contratado para ser uma solução imediata. O Chelsea tem sofrido com problemas de lesões e o baixo desempenho de peças como o gabonês Aubameyang. Com a expulsão, serão mais três jogos sem ter uma solução para o ataque.